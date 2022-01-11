Генеральный директор Астаны Тастанбек Есентаев рассказал о разрешении вопроса о задолженностях клуба, в частности, и перед экс-наставником Романом Григорчуком.

"Все долги перед игроками, начиная с 2016 года и по сей день, уже полностью погашены. Отмечу, что ситуацию удалось разрешить благодаря участию квалифицированных специалистов, представляющих фонд туризма и спорта. Проанализировав все имеющиеся варианты с учетом спортивных достижений и успехов клуба, приняли решение во что бы то ни стало погасить всю задолженность.

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Говоря конкретно, в этом году клубная казна пополнилась на 750 тысяч евро или более 300 млн тенге. Кроме того, благодаря фонду туризма и спорта мы смогли выплатить долги десяти игроков по зарплате. Да, Григорчук зарабатывал у нас неприлично много, но перед ним мы тоже чисты.

Нынешний бюджет Астаны составляет 3 млрд тенге, что гораздо меньше, чем раньше. Все средства выделяются фондом туризма и спорта, а не акиматом города. Зарплата же Благоевича в 10-20 раз ниже, чем у Григорчука. Поэтому наш выбор пал на него", – отметил Есентаев в комментарии meta-ratings.

Напомним, Роман Григорчук возглавлял казахский клуб с июня 2018 по декабрь 2019 года. Недавно украинский специалист стал наставником одесского Черноморца.

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