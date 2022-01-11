"Всі борги перед гравцями, починаючи з 2016 року і до сьогодні, вже повністю погашені. Зазначу, що ситуацію вдалося вирішити завдяки участі кваліфікованих фахівців, які представляють фонд туризму та спорту. Проаналізувавши всі наявні варіанти з урахуванням спортивних досягнень і успіхів клубу, ухвалили рішення будь-що погасити всю заборгованість.

Костишин міг очолити казахський клуб – екс-тренер Колоса пояснив причини відмови

Кажучи конкретно, того року клубна скарбниця поповнилася на 750 тисяч євро або понад 300 млн тенге. Крім цього, завдяки фонду туризму та спорту ми змогли виплатити борги десяти гравців із зарплати. Так, Григорчук заробляв у нас непристойно багато, але перед ним ми також чисті.

Нинішній бюджет Астани становить 3 млрд тенге, що значно менше, ніж раніше. Усі кошти виділяються фондом туризму та спорту, а не акіматом міста. Зарплата ж Благоєвича у 10-20 разів нижча, ніж у Григорчука. Тому наш вибір випав на нього", – зазначив Єсентаєв у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Роман Григорчук очолював казахський клуб з червня 2018 по грудень 2019 років. Нещодавно український фахівець став наставником одеського Чорноморця.

"Його називають "Шева": Мілан виховує сина наших емігрантів – чудова "фізика", топ-потенціал і мрії про збірну України