"Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата с предложением его возглавить, я ответил отказом.

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Я еще связан контрактом с «Колосом» и за исключением основной команды, отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в Колосе выполненной, тогда и обращусь к президенту Андрею Засухе с просьбой отпустись меня. Но, повторяю, сейчас об этом не может быть речи", – сказал Костышин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, под руководством 45-летнего специалиста Колос прошел путь от любительского первенства Киевской области до элитного дивизиона чемпионата Украины. Сейчас ковалевцы идут в турнирной таблице УПЛ восьмыми, имея в своем активе 24 очка.

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