Астана – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Київське Динамо зустрінеться з казахською Астаною в 5 турі групового етапу Ліги Європи 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліги Європи Астана – Динамо відбудеться 29 листопада в Казахстані на Астана-Арена. Початок гри о 17:50 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Астана – Динамо, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Фаворитом зустрічі букмекери вважають господарів, але найбільш ймовірним підсумком є нічия. William Hill на перемогу Астани пропонує коефіцієнт 2.75, на нічию – 2.35, а на успіх Динамо – 3.6.

Авторитетна контора Bwin менше вірить у мирову – 2.45. Відповідно, на виграші обох команд коефіцієнти трішки нижчі: 2.65 – звитяга Астани, 3.5 – вікторія Динамо.

На думку фахівців, матч не буде результативним. Стандартний тотал більше 2,5 оцінюється солідним коефіцієнтом 2.55, а відповідний тотал менше – лише 1.48.

Відзначимо, що Астана та Динамо перебувають за крок від виходу в плей-офф Ліги Європи. Команди мають в активі по 8 очок і лідирують у групі К. Перший матч між цими суперниками у Києві завершився нічиєю – 2:2.

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