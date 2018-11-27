Динамо отправилось на матч Лиги Европы против Астаны – 4 игрока вне списка

Наставник Динамо Александр Хацкевич взял 21 игрока на поединок 5 тура Лиги Европы против Астаны.
Делегация Динамо отправилась в Казахстан на матч 5 тура Лиги Европы против Астаны. В список попал и Никита Бурда, который недавно получил повреждение. Зато с командой не полетели Артем Беседин, Йосип Пиварич, Владислав Супряга и Виталий Буяльский, информирует Dynamo.kiev.ua.
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Полный список игроков выглядит так:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.
Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный.
Нападающие: Назарий Русин.
Ориентировочное время прилета в Астану – 1:30 по местному времени (21:30 по Киеву). Завтра Александр Хацкевич проведет пресс-конференцию, после чего состоится открытая тренировка.
Поединок Астана – Динамо состоится в четверг, 29 ноября. После 4 туров обе команды набрали по 8 очков и возглавляют группу K.