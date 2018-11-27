Динамо отправилось на матч Лиги Европы против Астаны – 4 игрока вне списка

Наставник Динамо Александр Хацкевич взял 21 игрока на поединок 5 тура Лиги Европы против Астаны.

Делегация Динамо отправилась в Казахстан на матч 5 тура Лиги Европы против Астаны. В список попал и Никита Бурда, который недавно получил повреждение. Зато с командой не полетели Артем Беседин, Йосип Пиварич, Владислав Супряга и Виталий Буяльский, информирует Dynamo.kiev.ua.

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Полный список игроков выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный.

Нападающие: Назарий Русин.

Ориентировочное время прилета в Астану – 1:30 по местному времени (21:30 по Киеву). Завтра Александр Хацкевич проведет пресс-конференцию, после чего состоится открытая тренировка.

Поединок Астана – Динамо состоится в четверг, 29 ноября. После 4 туров обе команды набрали по 8 очков и возглавляют группу K.