"За нашими даними, основна причина відходу Дієго Лонго з Динамо полягала не в тому, що у нього було мало часу на сім'ю, а тому, що він отримав пропозицію очолити один з прибалтійських клубів.

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Це команда з Литви. Зараз вирішується питання про всі деталі контракту, однією з опцій якого буде те, що Лонго зможе частіше бачиться зі своєю сім'єю", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Лонго покинув Динамо 5 січня, пропрацювавши у київському клубі півроку. У тренерському штаб Мірчі Луческу він виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

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