Ассист Кравца не помог Коньяспору прервать безвыигрышную серию в чемпионате Турции
Украинский нападающий Коньяспора Артем Кравец в матче очередного тура турецкой Суперлиги записал в свой актив результативную передачу.
Турция, Суперлига, 20-й тур
Трабзонспор – Коньяспор – 3:1
Голы: Нвакаеме, 22, Флавио, 56, Джанини, 60 – Шенгелия, 88
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Коньяспор Артема Кравца уже третий матч подряд не может добыть хотя бы очко в чемпионате Турции. На этот раз "орлы Анатолии" стали жертвами Трабзонспора. Наш легионер вышел в основе с первых минут и провел на поле весь поединок.
Украинец был одним из лучших в своей команде – высшую оценку получил только защитник Абдулкерим Бардакчи. Ассист Кравца (уже второй в текущем сезоне Суперлиги) в конце матча позволил грузинскому форварду Левану Шангелии подсластить горечь поражения 1:3.
После 19-ти туров Коньяспор имеет 22 очка и находится на 14 строчке турнирной таблицы чемпионата Турции.
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