Турция, Суперлига, 20-й тур

Трабзонспор – Коньяспор – 3:1

Голы: Нвакаеме, 22, Флавио, 56, Джанини, 60 – Шенгелия, 88

Шевчук вспомнил самый неординарный матч Шахтера в Лиге чемпионов

Коньяспор Артема Кравца уже третий матч подряд не может добыть хотя бы очко в чемпионате Турции. На этот раз "орлы Анатолии" стали жертвами Трабзонспора. Наш легионер вышел в основе с первых минут и провел на поле весь поединок.

Украинец был одним из лучших в своей команде – высшую оценку получил только защитник Абдулкерим Бардакчи. Ассист Кравца (уже второй в текущем сезоне Суперлиги) в конце матча позволил грузинскому форварду Левану Шангелии подсластить горечь поражения 1:3.

После 19-ти туров Коньяспор имеет 22 очка и находится на 14 строчке турнирной таблицы чемпионата Турции.

Лунін вичекав майже тисячу днів до мрії, Ярмоленко та Маліновський готові реабілітуватися – мідвік українців у Європі