"Для меня это матч, который состоялся в 2000 году на историческом стадионе "Хайбери". Сегодня его уже нет – реконструировали, построили на его месте комплекс под апартаменты и парк внутри. Это был самый сложный матч для меня.

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Мы выигрывали 2:0, но еще в первом тайме остались вдесятером – красную карточку показали нашему капитану Сергею Попову. Мы проиграли этот матч 2:3, Мартин Киуон забил нам на 94-й минуте. Не смогли дотерпеть, хотя провели хороший матч.

На тот момент Арсенал был как сейчас мюнхенская Бавария. Виктор Прокопенко после того матча поблагодарил нас за игру, сказал, что мы молодцы и хорошо выложились на поле. Я считаю, что тот матч вошел в историю, ведь для нас это был первый заход в Лигу чемпионов. Шахтер начал знакомиться с Лигой чемпионов и после этих матчей "горняков" начали узнавать. Именно с 2000 года началась эпоха того Шахтера, который мы видим сегодня. Я рад, что мне удалось совместить эти две эпохи 2000-х и 2010-х", – сказал Шевчук в комментарии изданию Terrikon.

Напомним, в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов 2000/01 Шахтер взял уверенный реванш у Арсенала (3:0), однако это не помогло "горнякам" пробиться в плей-офф турнира.

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