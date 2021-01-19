Український нападник Коньяспора Артем Кравець у матчі чергового туру турецької Суперліги записав до свого активу результативну передачу.

Туреччина, Суперліга, 20-й тур

Трабзонспор – Коньяспор – 3:1

Голи: Нвакаеме, 22, Флавіо, 56, Джаніні, 60 – Шенгелія, 88

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Коньяспор Артема Кравця вже третій матч поспіль не може здобути бодай очко в чемпіонаті Туреччини. Цього разу "орли Анатолії" стали жертвами Трабзонспора. Наш легіонер вийшов в основі з перших хвилин і провів на полі увесь поєдинок.

Українець був одним з найкращих у своїй команді – вищу оцінку отримав лише захисник Абдулкерім Бардакчі. Асист Кравця (вже другий у поточному сезоні Суперліги) наприкінці матчу дозволив грузинському форварду Левану Шангелії підсолодити гіркоту поразки 1:3.

Після 19-ти турів Коньяспор має 22 очки і перебуває на 14 сходинці турнірної таблиці чемпіонату Туреччини.

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