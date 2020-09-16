Андрей Ярмоленко стал одним из самых заметных игроков Вест Хэма в матче 1/32 Кубка лиги против Чарльтона (3:0). Смотрите видеообзор поединка.

Украинец мог открыть счет уже в дебюте, однако арбитр заметил в действиях Ярмоленко нападение на голкипера. Андрей все же отличился результативным действием, отдав ассист на Алле. Через несколько минут француз удвоил преимущество Вест Хэма.

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Избиение Чарльтона довершил Фелипе Андерсон. Лансини долго крутил защитника гостей и наконец выкатил мяч под удар партнеру – 3:0.