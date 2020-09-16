Андрій Ярмоленко став одним з найпомітніших гравців Вест Хема у матчі 1/32 Кубка ліги проти Чарльтона (3:0). Дивіться відеоогляд поєдинку.

Українець міг відкрити рахунок вже у дебюті, однак арбітр помітив в діях Ярмоленка напад на голкіпера. Андрій все ж відзначився результативною дією, віддавши асист на Аллє. Через кілька хвилин француз подвоїв перевагу Вест Хема.

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Побиття Чарльтона довершив Феліпе Андерсон. Лансіні довго крутив оборонця гостей і нарешті викотив м'яч під удар партнеру – 3:0.