Асист і скасований гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Чарльтон – 3:0
11:32 - Читать на русском
Андрій Ярмоленко став одним з найпомітніших гравців Вест Хема у матчі 1/32 Кубка ліги проти Чарльтона (3:0). Дивіться відеоогляд поєдинку.
Українець міг відкрити рахунок вже у дебюті, однак арбітр помітив в діях Ярмоленка напад на голкіпера. Андрій все ж відзначився результативною дією, віддавши асист на Аллє. Через кілька хвилин француз подвоїв перевагу Вест Хема.
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Побиття Чарльтона довершив Феліпе Андерсон. Лансіні довго крутив оборонця гостей і нарешті викотив м'яч під удар партнеру – 3:0.
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