"Мы проведем встречу с руководством, чтобы построить планы на будущее. Весьма вероятно, что в следующем сезоне с нами останется каждый игрок, который имеет контракт.

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Виллиан? Прошлым летом мы подписывали игрока с определенным уровнем и опытом выступлений в АПЛ. Сезон был трудным, но ответственность за это несу я. Я должен "выжимать" максимум из каждого игрока, а Виллиан не всегда выступал на своем уровне. Лено? У него контракт на два года, и его место именно здесь", – цитирует Артету Goal.

Напомним, Арсенал завершил сезон без единого трофея и почти не имеет шансов пробиться в еврокубки.

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