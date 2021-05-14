Защитник Арсенала Давид Луис не планирует продолжать выступления в составе "канониров".

Контракт бразильца с Арсеналом истекает летом 2021 года, и игрок сообщил руководству клуба, что не желает его продлевать, информирует The Athletic.

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Напомним, что Луис присоединился к лондонцам в 2019 году, перебравшись из Челси, однако не сумел стать лидером обороны "канониров".

Отметим, что в текущем сезоне Давид Луис провел 30 поединков в составе Арсенала во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола.

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