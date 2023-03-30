Артета объяснил, как сумел раскрыть потенциал Зинченко – наставник Арсенала подсмотрел прием у Гвардиолы
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, как нашел роль для Александра Зинченко в составе "канониров".
"Это началось, когда я был в Барселоне, мы играли ромбом 3-4-3, и один из защитников играл там (в центре поля – прим.). Пеп впервые применил эту схему в Баварии с Филиппом Ламом, она получила развитие в Манчестер Сити со многими различными способами использования с разными игроками.
Капитан Арсенала выделил главные достоинства Зинченко
Это здорово, что ты можешь брать что-то из других видов спорта и других тренеров, чтобы становиться лучше, и эта любознательность необходима для развития", – поделился Артета в комментарии официальному сайту Арсенала.
К слову, Зинченко летом 2022 года стал игроком Арсенала, где играет важную роль. "Канониры" претендуют на чемпионство, опережая второй Манчестер Сити на 8 очков за 10 туров до конца первенства ("горожане" имеют игру в запасе).
Жах Мудрика, не одна жертва Саки, круті дебютанти рятують репутацію Ротаня – оцінки збірній України за фіаско на Вемблі