"Це почалося, коли я був у Барселоні, ми грали ромбом 3-4-3, і один із захисників грав там (у центрі поля – прим.). Пеп вперше застосував цю схему в Баварії з Філіпом Ламом, вона отримала розвиток у Манчестер Сіті з багатьма різними способами використання з різними гравцями.

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Це чудово, що ти можеш брати щось з інших видів спорту та інших тренерів, щоб ставати кращим, і ця допитливість необхідна для розвитку", – поділився Артета в коментарі офіційному сайту Арсенала.

До слова, Зінченко влітку 2022 року став гравцем Арсенала, де відіграє важливу роль. "Каноніри" претендують на чемпіонство, випереджаючи другий Манчестер Сіті на 8 очок за 10 турів до кінця першості ("містяни" мають гру в запасі).

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