Артем Ярмоленко признался в нарушении антидопинговых правил – ему грозит длительная дисквалификация

Заместитель председателя антидопигового центра Украины Ярослав Кручек прокомментировал положительный результат на тест-допинг защитника Черноморца Артема Ярмоленко.

"В любом случае, если препарат в организме спортсмена – это уже нарушение. Это уже будет санкция. Санкция за нарушение антидопинговых правил из-за наличия этого препарата предусматривает отстранение до 4 лет.

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За признание вины и всяческое содействие следствию финальную санкцию Ярмоленко могут смягчить. Ему светит, как минимум, двухлетняя дисквалификация.

Спортсмен признал сразу нарушения антидопинговых правил. Не пришел, не написал, что ничего не употреблял, что это все ложь и клевета. Он сказал: "Да, я доверяю этому анализу. Я в нем не сомневаюсь. Я буду искать варианты, каким образом это могло произойти".

Без футбола Ярмоленко уже два месяца. С тех пор не выходит на контакт с прессой и все объяснения дает антидопинговому центру – никому больше.

В Черноморце провели внутреннее расследование, чтобы выяснить – чья это вина – игрока или клубного врача", – цитирует Кручека footballua.tv.

В организме футболиста было обнаружено остарин, который с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных для использования в спорте.

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