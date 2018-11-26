Артем Ярмоленко зізнався у порушенні антидопінгових правил – йому загрожує тривала дискваліфікація

Заступник голови антидопігового центру України Ярослав Кручек прокоментував позитивний результат на тест-допінг захисника Чорноморця Артема Ярмоленка.

"У будь-якому випадку, якщо препарат в організмі спортсмена – це вже порушення. Це вже буде санкція. Санкція за порушення антидопінгових правил через наявність цього препарату передбачає відсторонення до 4 років.

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За визнання провини і всіляке сприяння слідству фінальну санкцію Ярмоленку можуть пом'якшити. Йому світить, як мінімум, дворічна дискваліфікація.

Спортсмен визнав одразу порушення антидопінгових правил. Не прийшов, не написав, що нічого не вживав, що це все брехня і наклеп. Він сказав: "Так, я довіряю цьому аналізу. Я в ньому не сумніваюся. Я буду шукати варіанти, яким чином це могло статися".

Без футболу Ярмоленко вже два місяці. З тих пір не виходить на контакт з пресою і всі пояснення дає антидопінговому центру – нікому більше.

У Чорноморці провели внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати – чия це вина – гравця або клубного лікаря", – цитує Кручека footballua.tv.

В організмі футболіста було виявлено остарін, який з січня 2008 року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених для використання у спорті.

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