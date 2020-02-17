Рома хочет уволить спортивного директора за вмешательство в работу Фонсеки

Руководство итальянского клуба планирует уволить спортивного директора Джанлуку Петраки, который только прошлым летом присоединился к "волкам".

51-летний специалист, скорее всего, покинет Рому еще до конца текущего сезона, информирует Il Corriere dello Sport.

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По информации источника, Петраки ворвался в раздевалку команды в перерыве матча 22 тура Серии А против Сассуоло (2:4) и позволил себе жесткие высказывания в адрес игроков. Это очень не понравилось футболистам, главному тренеру команды Паулу Фонсеке и руководству клуба.

Другой причиной потенциального ухода Петраки со своего поста является провальная работа на зимнем трансферном рынке. Руководство "волков" ставило задачу спортивному директору продать Диего Перотти, Хавьера Пасторе и Жуана Жезуса, которые в сумме получают 10 млн евро в год. Все трое остались в клубе, а это противоречит выбранному плану клуба экономить деньги из-за отсутствия бонусов за участие в Лиге чемпионов.

Главными кандидатами на замену Петраки являются спортивный директор Пармы Даниэле Фаджано и его коллега из мадридского Атлетико Андреа Берта.

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