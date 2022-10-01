Александр Зинченко возвращается после травмы, сразу – в стартовый состав. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартует в 14:30. Одно из самых принципиальных дерби в АПЛ 2022/23 приобретает дополнительные смыслы. "Канониры" лидируют в турнирной таблице, но опережают команду Конте, как и Манчестер Сити, лишь на 1 балл. Зинченко и компания выиграли все 3 домашних поединка сезона, а "шпоры" вообще еще не проигрывали. Поэтому чья-то серия точно должна была оборваться. Где смотреть матч Арсенал – Тоттенхэм онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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Составь команд:

Арсенал: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Томас, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Лангле, Перишич, Бентанкур, Хойберг, Ришарлисон, Сон, Кейн

️NLD TEAM NEWS



Gabriel in defence

Odegaard in the centre

Jesus leads our attacking line



WE ARE THE ARSENAL ️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0 — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022