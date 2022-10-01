Олександр Зінченко повертається після травми, відразу – у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує о 14:30. Одне з найпринциповіших дербі в АПЛ 2022/23 набуває додаткових сенсів. "Каноніри" лідирують у турнірній таблиці, але випереджають команду Конте, як і Манчестер Сіті, лише на 1 бал. Зінченко і компанія виграли усі 3 домашні поєдинки сезону, а "шпори" взагалі ще не програвали. Відтак чиясь серія точно мала обірватися. Де дивитися матч Арсенал – Тоттенхем онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Зінченко увірвався в топ-3 зарплат Арсенала, одна з головних зірок досі заробляє "копійки" – ЗМІ розкрив доходи команди

Склади команд:

Арсенал: Ремсдейл, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Томас, Джака, Сака, Едегор, Мартінеллі, Жезус

Тоттенхем: Льоріс, Емерсон, Ромеро, Дайєр, Лангле, Перішіч, Бентанкур, Хойберг, Рішарлісон, Сон, Кейн

️NLD TEAM NEWS



Gabriel in defence

Odegaard in the centre

Jesus leads our attacking line



WE ARE THE ARSENAL ️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0 — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022