Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко вийшов у старті
Арсенал приймає Тоттенхем у дербі Північного Лондона в рамках 9 туру чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Олександр Зінченко повертається після травми, відразу – у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує о 14:30. Одне з найпринциповіших дербі в АПЛ 2022/23 набуває додаткових сенсів. "Каноніри" лідирують у турнірній таблиці, але випереджають команду Конте, як і Манчестер Сіті, лише на 1 бал. Зінченко і компанія виграли усі 3 домашні поєдинки сезону, а "шпори" взагалі ще не програвали. Відтак чиясь серія точно мала обірватися. Де дивитися матч Арсенал – Тоттенхем онлайн? Гру транслює Setanta Sports.
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Склади команд:
Арсенал: Ремсдейл, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко, Томас, Джака, Сака, Едегор, Мартінеллі, Жезус
Тоттенхем: Льоріс, Емерсон, Ромеро, Дайєр, Лангле, Перішіч, Бентанкур, Хойберг, Рішарлісон, Сон, Кейн