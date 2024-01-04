Во время последней такой акции Арсенал проиграл и вылетел из Кубка Англии.

Арсенал проведёт матч третьего раунда Кубка Англии с Ливерпулем в футболках без использования красного цвета. Такой ход сделан в рамках поддержки акции "Больше никакого красного", которая призвана привлечь внимание к проблеме вооружённых нападений в Лондоне с использованием ножа. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Арсенал определился с приоритетной позицией для усиления в январе – тревожный сигнал для Зинченко

В 2021 году от ножевых ранений в Лондоне умерло рекордное количество подростков (30). Также в период с июля 2020 по июнь 2021 года в столице Великобритании зафиксировали свыше 10 тысяч преступлений с использованием ножа.

В позапрошлом году Арсенал также играл матч третьего раунда Кубка Англии против Ноттингем Форест в белой форме. Ту встречу лондонцы проиграли со счётом 0:1.

Матч Арсенал – Ливерпуль будет сыгран в воскресенье, 7 января.