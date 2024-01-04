Арсенал проведе матч третього раунду Кубка Англії з Ліверпулем у футболках без використання червоного кольору. Такий хід зроблено в рамках підтримки акції "Більше ніякого червоного", яка покликана привернути увагу до проблеми збройних нападів у Лондоні з використанням ножа. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

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У 2021 році від ножових поранень у Лондоні померла рекордна кількість підлітків (30). Також у період з липня 2020 року по червень 2021 року в столиці Великої Британії зафіксували понад 10 тисяч злочинів із використанням ножа.

Позаминулого року Арсенал також грав матч третього раунду Кубка Англії проти Ноттінгем Форест у білій формі. Ту зустріч лондонці програли з рахунком 0:1.

Матч Арсенал – Ліверпуль буде зіграно в неділю, 7 січня.