Вингер Арсенала Николя Пепе после провала в АПЛ возвращается в чемпионат Франции.

Ницца согласовала с Арсеналом трансфер Николя Пепе, сообщает Sky Sports. Стороны договорились об аренде на один сезон. Ницца не будет иметь права выкупа.

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Пепе проиграл конкуренцию в Арсенале, поэтому согласился снизить зарплату, чтобы стабильно играть во французском чемпионате. Медосмотр запланирован на завтра.

Арсенал купил ивуарийца у Лилля три года назад за рекордные для клуба 80 миллионов евро. Пепе не оправдал ожиданий, забив за Арсенал 27 голов в 112 матчах.