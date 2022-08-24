Вінгер Арсенала Ніколя Пепе після провалу в АПЛ повертається у чемпіонат Франції.

Ніцца узгодила з Арсеналом трансфер Ніколя Пепе, повідомляє Sky Sports. Сторони домовилися про оренду на один сезон. Ніцца не матиме права викупу.

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Пепе програв конкуренцію в Арсеналі, тому погодився зменшити зарплату, щоб стабільно грати у французькому чемпіонаті. Медогляд запланований на завтра.

Арсенал купив івуарійця в Лілля три роки тому за рекордні для клубу 80 мільйонів євро. Пепе не виправдав очікувань, забивши за Арсенал 27 голів у 112 матчах.