Арсенал на своем официальном сайте опубликовал обращение в Премьер-лигу с просьбой перенести встречу 21 тура против Тоттенхэма.

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В лагере "канониров" много травмированных футболистов, а усугубляет ситуацию COVID-19, который был диагностирован у ряда игроков. Поединок Тоттенхэм – Арсенал намечен на 16 января.

В настоящее время подопечные Артеты располагаются на 5-й строчке АПЛ, опережая Тоттенхэм всего на два очка, но у команды Конте есть еще две игры в запасе.

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