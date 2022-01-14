Арсенал на своєму офіційному сайті опублікував звернення до Прем'єр-ліги з проханням перенести зустріч 21-го туру проти Тоттенхема.

"Манчестер Сіті вимагає конфіденційності": Гвардіола заявив про нові випадки COVID-19 перед топ-матчем

У таборі "канонірів" багато травмованих футболістів, а погіршує ситуацію COVID-19, який діагностували у низки гравців. Поєдинок Тоттенхем – Арсенал запланований на 16 січня.

Наразі підопічні Артети розташовуються на 5-й сходинці АПЛ, випереджаючи Тоттенхем лише на два очки, але у команди Конте є ще дві гри у запасі.

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