Арсенал просить АПЛ перенести матч проти Тоттенхема
Головний тренер Арсенала Мікель Артета зіткнувся із браком кадрів.
Арсенал на своєму офіційному сайті опублікував звернення до Прем'єр-ліги з проханням перенести зустріч 21-го туру проти Тоттенхема.
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У таборі "канонірів" багато травмованих футболістів, а погіршує ситуацію COVID-19, який діагностували у низки гравців. Поєдинок Тоттенхем – Арсенал запланований на 16 січня.
Наразі підопічні Артети розташовуються на 5-й сходинці АПЛ, випереджаючи Тоттенхем лише на два очки, але у команди Конте є ще дві гри у запасі.
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