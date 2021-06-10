Арсенал оказался в списке претендентов на 23-летнего центрбека "чаек", информирует Mirror.

Арсенал не делал официальных предложений по Соломону, – журналист

Ранее Уайта сватали в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Ливерпуль. Арсенал также ищет усиление в центр обороны и обратил внимание на молодого игрока. Правда, Брайтон не собирается продавать своего лидера менее чем за 50 млн фунтов.

Добавим, что в прошлом сезоне Уайт провел за "чаек" 39 матчей без результативных действий. Недавно защитник получил дебютный вызов в сборную Англии и даже попал в финальную заявку на Евро-2020.

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