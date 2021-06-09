Гранд АПЛ пока не делал никаких официальных предложений "горнякам", утверждает журналист Крис Уитли.

Шахтер официально приобрел хавбека Бенфики за 18 млн евро

Ранее Игорь Цыганык заявил, что год назад Арсенал давал за Соломона 20 млн евро. Шахтер отклонил предложение, рассчитывая получить за хавбека больше. Соломон действительно спрогрессировал в сезоне 2020/21 – провел 35 поединков и отличился 11 голами, став лучшим бомбардиром "горняков".

Добавим, что действующий контракт полузащитника с Шахтером рассчитан до конца 2023, а цена за Transfermarkt составляет именно 20 млн евро.

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