Неудачный старт нового сезона всерьез расшатал кресло под главным тренером лондонского Арсенала Микелем Артетой. Руководство "канониров" уже выбрало приоритетного кандидата на замену испанцу.

Антонио Конте может возглавить Арсенал, утверждает The Telegraph.

Арсенал установил дедлайн для Артеты

Итальянский специалист стал основным претендентом для боссов "канониров" на случай увольнения Артеты. Представители лондонцев якобы имели первые контакты с Конте. Переговоры с 52-летним алленаторе станут более интенсивными, если кризис Арсенала углубится.

Напомним, что Антонио Конте летом ушел из миланского Интера после завоевания для "нерадзурри" первого за 11 лет Скудетто. Итальянец уже работал на Туманном Альбионе с Челси и завоевал с "синими" чемпионский титул 2016/17.

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