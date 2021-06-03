Арсенал попрощался с группой игроков, у которых завершились контракты или арендные соглашения.

Лондонцы на своем официальном сайте объявили об уходе 4 игроков первой команды. Защитник Давид Луис стал свободным агентом, голкипер Мэтью Райан вернулся в Брайтон, а хавбеки Дани Себальос и Мартин Эдегор – в мадридский Реал.

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Луис присоединился к Арсеналу летом 2019-го и провел в футболке "канониров" 73 матча (4 гола, один ассист). Себальос также выступал на Эмирейтс два года – 77 матчей, 2 гола и 5 результатативних передач. Райан и Эдегор пришли этой зимой. Голкипер успел принять участие лишь в двух поединках, а полузащитник – в 20-х (2 гола и 2 ассиста).

Напомним, Арсенал финишировал на 8-й строчке АПЛ и остался без еврокубков в сезоне 2021/22.

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