Даже годичная дисквалификация не уменьшила спрос на голкипера амстердамского Аякса Андре Онана. Камерунец в шаге от перехода в лондонский Арсенал.

Вратарь согласовал условия контракта с "канонирами". Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Онана договорился о 3-летнем соглашении с Арсеналом. Также контрактом будет предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон. В данный момент лондонцы согласовывают последние детали трансфера с Аяксом. Переезд 25-летнего кипера, дисквалифицированного в феврале за употребление допинга, на Эмирейтс фактически неотвратим.

К слову, в сезоне 2020/21 Андре Онана провел 26 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие".

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