После игры действующих чемпионов Англии наступает пора команды Артеты, занявшей 2 место в предыдущем сезоне. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартует в 15:00 (задержка на полчаса связана с проблемами болельщиков на входе из-за новой системы пропуска). В прошлом году в Лондоне "канониры" празновали разгром со счетом 5:0, а вот в гостях уже уступили 0:1. Интересный факт: Арсенал не сыграл вничью ни разу за свои 10 предыдущих стартов в Премьер-лиге (по 5 побед и поражений). Где смотреть матч Арсенал – Ноттингем Форест онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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Александр Зинченко, как и другой левый защитник Тирни (наставник не рассчитывает на Кирана, как и на Холдинга), не попал даже в заявку. Украинец не прошел фитнес-тест, поэтому не готов к игре. Отметим, что после Суперкубка Артета сделал лишь одну перестановку в основе. Форвард Нкетиа заменил защитника Габриэла, который из тактических соображений оказался в запасе. Как вариант, лондонцы будут играть в 3 центрбека. Или же Деклан Райс сместится глубже в оборону для сохранения привычной схемы.