Після гри чинних чемпіонів Англії настає пора команди Артети, що посіла 2 місце у попередньому сезоні. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартує о 15:00 (затримка на пів години пов'язана з проблемами вболівальників на вході через нову систему пропуску). Минулоріч у Лондоні "каноніри" тріумфували з рахунком 5:0, а ось у гостях вже поступилися 0:1. Цікавий факт: Арсенал не зіграв унічию жодного разу за свої 10 попередніх стартів у Прем'єр-лізі (по 5 перемог і поразок). Де дивитись матч Арсенал – Ноттінгем Форест онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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Олександр Зінченко, як й інший лівий захисник Тірні (наставник не розраховує на Кірана, як і на Холдінга), не потрапив навіть до заявки. Українець не пройшов фітнес-тест, тому не готовий до гри. Відзначимо, що після Суперкубка Артета зробив лише одну перестановку в основі. Форвард Нкетія замінив захисника Габріела, який з тактичних міркувань опинився в запасі. Як варіант, лондонці гратимуть у 3 центрбеки. Або ж Деклан Райс зміститься глибше в оборону для збереження звичної схеми.