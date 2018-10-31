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Арсенал определился с суммой, которую готов заплатить Аяксу за Тальяфико

30 октября 21:37 91 Читати українською
Арсенал определился с суммой, которую готов заплатить Аяксу за Тальяфико
Николас Тальяфико / фото из соцсетей

Защитник Аякса Николас Тальяфико может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Арсенал заинтересован в приобретении аргентинского защитника Аякса Николаса Тальяфико, сообщает The Sun.

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По информации издания, английский клуб планирует приобрести футболиста уже этой зимой. Сумма трансфера может составить около 9 млн. евро. "Канониры" ищут игрока из-за эпидемии травм среди защитников команды. Сейчас Арсеналу не могут помочь Сеад Колашинац, Лоран Кошельны, Начо Монреаль и Эктор Бельерин.

26-летний Тальяфико перешел в Аякс в январе 2018 году из Индепендьенте за 4 млн. евро. В нынешнем сезоне он провел за голландский клуб 16 матчей во всех турнирах, стал автором двух голов, а также отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с амстердамцами действует до лета 2022 года.

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Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Николас Тальяфико Николас Тальяфико Арсенал Арсенал Аякс Аякс
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