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Арсенал может заменить Себальоса чемпионом мира – испанец рискует вернуться в Реал

14:34 33 Читати українською
Арсенал может заменить Себальоса чемпионом мира – испанец рискует вернуться в Реал
Набиль Фекир / Getty Images

Лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением атакующего хавбека Бетиса Набиля Фекира.

Чемпион мира-2018 может заменить в Арсенале Дани Себальоса, информирует El Desmarque. После завершения сезона срок аренды испанца в английском клубе завершается, и в руководстве "канониров" пока не могут прийти к общему решению относительно его будущего.

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Арсенал может столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Фекира, ведь на француза также претендуют Милан и Реал.

Отметим, что в текущем сезоне Фекир сыграл в Ла Лиге 22 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В активе Себальоса 14 матчей в АПЛ и 2 ассиста.

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