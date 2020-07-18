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Арсенал может активировать солидную клаусулу таланта Спортинга, – A Bola

18 июля 15:00 - Читати українською
Арсенал может активировать солидную клаусулу таланта Спортинга, – A Bola
Жоэлсон Фернандеш / Maisfutebol

Юный нападающий лиссабонского Спортинга Жоэлсон Фернандеш может перебраться на Туманный Альбион. В его услугах заинтересован лондонский Арсенал.

"Канониры" могут заплатить 45 млн евро за таланта лиссабонцев, утверждает A Bola.

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Именно такая сумма опции выкупа предусмотрена контрактом 17-летнего Фернандеша со Спортингом. Уменьшить аппетиты "львов" лондонцам вряд ли удастся – соглашение вингера с португальским грандом действует до 2022-го. Также на юниора, который может сыграть на левом фланге атаки и оттянутого нападающего, якобы претендуют Барселона и туринский Ювентус.

В нынешнем сезоне Жоэлсон Фернандес дебютировал на профессиональном уровне и уже провел 3 матча в местной Примейре. Кроме того, в его активе 28 матчей (5 голов, 2 ассиста) в турнире дублеров.

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