Арсенал потерял юную звезду до конца года

Форвард Арсенала Габриэль Мартинелли не сможет помочь своему клубу в текущем году.

Мартинелли больше не сыграет в 2020 году из-за травмы колена, сообщает официальный сайт "канониров".

Мартинелли подписал новый контракт с Арсеналом

Отмечается, что нападающему таки понадобилась операция (которая уже прошла успешно), а восстанавливаться юный бразилец будет до конца текущего года.

К слову, Габриэль Мартинелли перебрался на Эмирейтс только год назад. В активе 19-летнего бразильца в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения