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Арсенал потерял юную звезду до конца года

00:50 - Читати українською
Арсенал потерял юную звезду до конца года
Габриэль Мартинелли и Пабло Мари / фото ФК Арсенал

Форвард Арсенала Габриэль Мартинелли не сможет помочь своему клубу в текущем году.

Мартинелли больше не сыграет в 2020 году из-за травмы колена, сообщает официальный сайт "канониров".

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Отмечается, что нападающему таки понадобилась операция (которая уже прошла успешно), а восстанавливаться юный бразилец будет до конца текущего года.

К слову, Габриэль Мартинелли перебрался на Эмирейтс только год назад. В активе 19-летнего бразильца в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Арсенал Арсенал Англия Габриэл Габриэл Мартинелли
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