Арсенал може активувати солідну клаусулу таланта Спортінга, – A Bola

Юний нападник лісабонського Спортінга Жоелсон Фернандеш може перебратися на Туманний Альбіон. У його послугах зацікавлений лондонський Арсенал.

"Каноніри" можуть заплатити 45 млн євро за таланта лісабонців, стверджує A Bola.

Арсенал втратив юну зірку до кінця року

Саме така сума опції викупу передбачена контрактом 17-річного Фернандеша зі Спортінгом. Зменшити апетити "левів" лондонцям навряд вдасться – угода вінгера з португальським грандом чинна до 2022-го. Також на юніора, який може зіграти на лівому фланзі атаки та відтягнутого нападника, нібито претендують Барселона та туринський Ювентус.

У нинішньому сезоні Жоелсон Фернандеш дебютував на професіональному рівні та вже провів 3 матчі в місцевій Прімейрі. Крім того, в його активі 28 матчів (5 голів, 2 асисти) в турнірі дублерів.

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