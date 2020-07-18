toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Арсенал може активувати солідну клаусулу таланта Спортінга, – A Bola

14:56 - Читать на русском
Арсенал може активувати солідну клаусулу таланта Спортінга, – A Bola
Жоелсон Фернандеш / Maisfutebol

Юний нападник лісабонського Спортінга Жоелсон Фернандеш може перебратися на Туманний Альбіон. У його послугах зацікавлений лондонський Арсенал.

"Каноніри" можуть заплатити 45 млн євро за таланта лісабонців, стверджує A Bola.

Арсенал втратив юну зірку до кінця року

Саме така сума опції викупу передбачена контрактом 17-річного Фернандеша зі Спортінгом. Зменшити апетити "левів" лондонцям навряд вдасться – угода вінгера з португальським грандом чинна до 2022-го. Також на юніора, який може зіграти на лівому фланзі атаки та відтягнутого нападника, нібито претендують Барселона та туринський Ювентус.

У нинішньому сезоні Жоелсон Фернандеш дебютував на професіональному рівні та вже провів 3 матчі в місцевій Прімейрі. Крім того, в його активі 28 матчів (5 голів, 2 асисти) в турнірі дублерів.

Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються

blog_ava
Лунін епічно "привіз" гол, але став найкращим у матчі та зберіг для Ов'єдо прописку в Сегунді – VAR врятував від ганьби
00:37
11524
Теги
Жоелсон Жоелсон Фернандеш Арсенал Арсенал Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Англія Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
2
хв
Верона
18:15
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук