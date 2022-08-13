Александр Зинченко второй раз подряд выходит с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Лестер на "Футбол 24", стартует в 17:00. В первом туре АПЛ 2022/23 команда украинца, отличившегося решающим голевым пасом, победила Кристал Пелас на выезде (2:0). "Лисы" упустили домашнюю победу над Брентфордом (2:2). Где смотреть матч Арсенал – Лестер онлайн? Игру в Украине транслирует Setanta Sports только на своей платной платформе. Лондонцы получили шанс начать сезон с двух сухих побед в чемпионате, чего с ними не случалось более чем 50 лет.

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Состав Арсенала: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Партей, Джака, Эдегор – Сака, Жезус, Мартинелли.

Состав Лестера: Ворд – Кастань, Фофана, Эванс, Союнчу, Амарти, Джастин – Ндиди, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Мэддисон – Варди.