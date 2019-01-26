Ковпак и Танковский полетели на сборы с Арсеналом-Киев

Столичный клуб последним из клубов Премьер-лиги вылетел на тренировочные сборы в Турцию.

Главный тренер киевлян Игорь Леонов взял в Турцию 21 футболиста, сообщает Команда№1.

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Вратари: Орест Будюк, Дмитрий Иванов;

Защитники: Даниил Сагуткин, Владислав Дубинчак, Дмитрий Башлай, Максим Жичиков, Александр Осман;

Полузащитники: Андрей Домбровский, Вячеслав Танковский, Павел Ореховский, Юрий Вакулко, Сергей Семенюк, Артем Козак, Артур Авагимян, Денис Янаков, Стефан Евтоски, Андрей Стрижак;

Нападающие: Александр Ковпак, Даниил Сухоручко, Денис Баланюк, Владислав Алексеев.

В Турции Арсенал-Киев планирует сыграть восемь контрольных матчей. Отметим, что в списке присутствуют потенциальные новички. В частности, Александр Ковпак, который недавно покинул Десну, Вячеслав Танковский, контракт которого принадлежит Шахтеру, Дмитрий Башлай (экс-игрок СК Днепр-1) и Максим Жичиков (экс-игрок Полтавы).

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