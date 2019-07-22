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Арсенал-Киев может сняться с Первой лиги 2019/20

14:09 53 Читати українською
Арсенал-Киев может сняться с Первой лиги 2019/20
Арсенал-Киев / официальный сайт клуба

Арсенал-Киев может не начать выступления в Первой лиге 2019/20.

В составе участников Первой лиги могут состояться изменения, информирует Sportarena.

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Сообщается, что Арсенал-Киев может сняться с соревнований из-за финансовых и организационных вопросах клуба.

По неофициальной информации добавляется, что место киевлян может занять МФК Металлург, который в стыковых матчах уступил Агробизнесу.

Напомним, что в сезоне 2018/19 УПЛ киевляне заняли последнее место, на 5 очков отстав от Черноморца.

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