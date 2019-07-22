Арсенал-Київ може знятись з Першої ліги 2019/20

Арсенал-Київ може не розпочати виступи у Першій лізі 2019/20.

У складі учасників Першої ліги можуть відбутись зміни, інформує Sportarena.

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Повідомляється, що Арсенал-Київ може знятись зі змагань через фінансові та організаційні питання в клубі.

За неофіційною інформацією, що місце киян може посісти МФК Металург, який у стикових матчах поступився Агробізнесу.

Нагадаємо, що в сезоні 2018/19 УПЛ кияни посіли останнє місце, на 5 очок відставши від Чорноморця.

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