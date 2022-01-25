"Канониры" после неудачи с подписанием Душана Влаховича переключились на другого серба – Луку Йовича.

Лондонский клуб до последнего надеялся переманить форварда Фиорентины, но серб выбрал Ювентус. Альтернативой Влаховичу стал его соотечественник Лука Йович, не имеющий стабильного места в составе Реала.

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Микель Артета стремится усилить линию атаки до закрытия трансферного окна. В условиях ограниченного бюджета и времени Йович является одним из приоритетных вариантов. Речь идет об аренде до конца текущего сезона без права выкупа, сообщает The Sun.

Шансы на переход достаточно высоки, ведь между Реалом и Арсеналом хорошие отношения. Ранее мадридцы уже занимали лондонцам Дани Себальоса и Мартина Эдегора – последнего "канониры" позже выкупили.

В текущем сезоне Йович сыграл всего 240 минут в 11-ти матчах Ла Лиги. Забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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