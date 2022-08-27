"Канониры" продолжили победную серию в чемпионате Англии, одолев Фулхэм в лондонском дерби (2:1). Смотрите видео голов и обзор встречи Арсенал – Фулхэм на "Футбол 24".

Арсенал был единственной командой, еще не терявшей очков в чемпионате. Сегодня подопечные Микеля Артеты были очень близки к первой осечке в АПЛ 2022/23.

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Первый тайм завершился нулями, а после перерыва Фулхэм вышел вперед. Митрович в чужой штрафной отобрал мяч у Габриэля и открыл счет. "Канониры" отыгрались очень быстро – Эдегору помог рикошет. Игра шла к ничьей, но на 86-й минуте Габриэл исправился за свою ошибку. Защитник затолкал мяч в ворота после розыгрыша углового. 1:2 – Арсенал набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице.

Александр Зинченко матч пропустил – у украинца возникли проблемы с коленом. Насколько серьезно повреждение, пока неизвестно.