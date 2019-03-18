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Арсенал будет дальше искать нового cпортдира – Овермарс продлил контракт с Аяксом

18 марта 22:32 5 Читати українською
Арсенал будет дальше искать нового cпортдира – Овермарс продлил контракт с Аяксом
Марк Овермарс / Фото ФК Арсенал

Легенда Арсенала Марк Овермарс не намерен покидать Амстердам.

Марк Овермарс поставил свою подпись под новым контрактом с амстердамским Аяксом, сообщает официальный сайт клуба.

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45-летний функционер по новому соглашению будет работать на должности спортивного директора в нидерландском гранде до 30 июня 2024 года.

Напомним, ранее в СМИ была информация, что лондонский Арсенал хочет видеть Овермарса в своем лагере. Стоит отметить, что Марк защищал цвета "канониров" в 1997-2000 годах.

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Арсенал Арсенал Аякс Аякс Нидерланды Марк Овермарс
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