Арсенал далі шукатиме нового спортдира – Овермарс продовжив контракт з Аяксом

Легенда Арсенала Марк Овермарс не має наміру покидати Амстердам.

Марк Овермарс поставив свій підпис під новим контрактом із амстердамським Аяксом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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45-річний функціонер за новою угодою працюватиме на посаді спортивного директора у нідерландському гранді до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ була інформація, що лондонський Арсенал хоче бачити Овермарса у своєму таборі. Варто відзначити, що Марк захищав кольори "канонірів" у 1997-2000 роках.