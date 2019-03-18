toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Арсенал далі шукатиме нового спортдира – Овермарс продовжив контракт з Аяксом

22:32 48
Арсенал далі шукатиме нового спортдира – Овермарс продовжив контракт з Аяксом
Марк Овермарс / Фото ФК Арсенал

Легенда Арсенала Марк Овермарс не має наміру покидати Амстердам.

Марк Овермарс поставив свій підпис під новим контрактом із амстердамським Аяксом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

45-річний функціонер за новою угодою працюватиме на посаді спортивного директора у нідерландському гранді до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ була інформація, що лондонський Арсенал хоче бачити Овермарса у своєму таборі. Варто відзначити, що Марк захищав кольори "канонірів" у 1997-2000 роках.

Теги
Арсенал Арсенал Аякс Аякс Нідерланди Марк Овермарс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
46
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук