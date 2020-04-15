Ляказетт заинтересовал Атлетико – трансфер зависит от форварда мадридцев

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт попал на радары Атлетико.

Александр Ляказетт является одним из кандидатов на усиление атакующего звена Атлетико, сообщает AS.

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"Матрасники" рассматривают француза как потенциальную замену Диего Косте, будущее которого в Мадриде остается неопределенным.

Действующий контракт Александра с Арсеналом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ Ляказетт провел 20 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

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