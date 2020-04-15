toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ляказетт заинтересовал Атлетико – трансфер зависит от форварда мадридцев

15 апреля 23:32 8 Читати українською
Ляказетт заинтересовал Атлетико – трансфер зависит от форварда мадридцев
Александр Ляказетт / Фото ФК Арсенал

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт попал на радары Атлетико.

Александр Ляказетт является одним из кандидатов на усиление атакующего звена Атлетико, сообщает AS.

Арсенал предложил Реалу Ляказетта – Мадрид хотел другую звезду "канониров"

"Матрасники" рассматривают француза как потенциальную замену Диего Косте, будущее которого в Мадриде остается неопределенным.

Действующий контракт Александра с Арсеналом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне АПЛ Ляказетт провел 20 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

Роналдінью з Почеттіно, Туре та володарі ЗМ, Артета як магніт для легенд і ще 10 зіркових тандемів, про яких ви не знали

blog_ava
Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен
15 апреля
358
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Атлетико Атлетико Испания Трансферы Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Испании
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
22
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук