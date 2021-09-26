Арсенал открыл счет в дебюте встречи: Сака с правого фланга выкатил на Смит-Роу, который без проблем пробил Льориса. До перерыва "канониры" оформили комфортное преимущество – Обамеянг точно пробил после передачи Смит-Роу, а потом Сака воспользовался неудачными действиями Кейна. Тоттенхэм отыграл один мяч усилиями Сона, но Арсенал удержал победу.

Арсенал уверенно победил Тоттенхэм в дерби Северного Лондона – "шпоры" пропустили три гола в третьем матче АПЛ подряд

Таким образом, "канониры" набрали 9 очков и опередили Тоттенхэм благодаря дополнительным показателям – команды занимают 10 и 11 места соответственно.