Центральным матчем дня в Англии выступала встреча на Эмирейтс между Арсеналом и Тоттенхэмом. "Шпоры" подошли к дерби Северного Лондона с двумя разгромными поражениями за спиной (от Кристал Палас и Челси), однако подопечные Эшпириту Санту все равно считались фаворитами – "канониры" шли на 14-й позиции и выставили на матч самый молодой с 1986 года стартовый состав. Впрочем, в последних двух турах они выигрывали всухую. В любом случае, все надеялись на крутой футбол.

И Арсенал дал его! Уже на 8-й минуте "пушкари" могли открывать счет в результате передачи Тирни на Обамеянга и его удара в ближний угол метров с десяти, однако Льорис спас Тоттенхэм (да и Пьер-Эмерик залез в офсайд). Гости намека не поняли, за что и расплатились всего через четыре минуты: Сака с правого края штрафной выполнил прострел, а Смит Роу с 11-ти метров замкнул, поймав голкипера на противоходе – 1:0!

На 17-й "канониры" могли удвоить свое преимущество красивым выстрелом Парти с дальней дистанции в левую девятку. Льорис парировал. Хозяева заработали угловой, после розыгрыша которого прилетел второй момент – это Обамеянг пробил с минимального расстояния над перекладиной! Тоттенхэм огрызнулся врыванием Сона на правый край штрафной и ударом с острого угла, однако Ремсдейл спокойно отбил его. В общем, в первой половине первого тайма Арсенал выглядел гораздо убедительнее, быстро двигая мяч на чужой половине, обостряя и включая интенсивный контрпресинг.

Некоторое время "шпоры" держались, однако на 27-й минуте их оборона треснула: Смит Роу ворвался в штрафную и покатил мяч под замыкания Обамеянгу, а габонец пробил метров с 11-ти – 2:0! На 34-й минуте молниеносная контратака "канониров" завершилась входом Сака на правый фланг штрафной, неудачной передачей на Обамеянга (Кейн заблокировал ее) и моментальным ударом Букайо с отскока. 3:0! Нуну стоял в шоке.

В заключительной части первого тайма Арсенал продолжал доминировать. Несколько раз хозяева поймали соперника на ошибках в обороне – в частности, Обамеянг после одной из диагоналей от Парти мог вырываться один на один с Льорисом (осталось только переиграть Дайера), однако Пьер-Эмерик неудачно обработал мяч. Создать конкретный момент подопечным Микеля Артеты так и не удалось, поэтому на перерыв команды отправились при счете 3:0.

Второй тайм, к сожалению, оказался не столь ярким. Арсенал начал играть от счета, отдав инициативу Тоттенхэму, однако "шпоры" долгое время не могли воспользоваться предоставленной возможностью. Впрочем, в середине второго тайма инертность хозяев могла вылезти боком: на 62-й минуте Кейн выстрелил метров с 20-ти в дальний угол (Ремсдейл парировал), а на 64-й Харри вывалился один на один с Ароном, перебросив голкипера – мяч прошел в сантиметрах от штанги! Впрочем, других моментов у гостей не возникало, а на 74-й минуте они еще и пропустить могли – это Сака сместился с правого фланга и пробил в левый нижний угол. Льорис спас Тоттенхэм!

В какой-то момент показалось, что "шпоры" уже ничего не создадут, но на 79-й минуте Сон неожиданно возродил интригу, замкнув прострел от Регилона – 3:1!

Время устроить камбэк еще оставалось, однако в следующие 10 минут команда не создала ничего. Арсенал держал соперника на дистанции. Впрочем, на 90 + 1-й интрига могла закрутиться до максимума – это Моура из-за пределов штрафной нанес удар точно в девятку. Ремсдейл выручил "канониров", отбив мяч в перекладину.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев.

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