Арсенал відкрив рахунок у дебюті зустрічі: Сака з правого флангу викотив на Сміт-Роу, який без проблем пробив Льоріса. До перерви "каноніри" оформили комфортну перевагу – Обамеянг точно пробив після передачі Сміт-Роу, а потім Сака скористався невдалими діями Кейна. Тоттенхем відіграв один м'яч зусиллями Сона, але Арсенал втримав перемогу.

Арсенал впевнено переміг Тоттенхем у дербі Північного Лондона – "шпори" пропустили три голи у третьому матчі АПЛ поспіль

Таким чином, "каноніри" набрали 9 очок та випередили Тоттенхем завдяки додатковим показникам – команди посідають 10 та 11 місця відповідно.